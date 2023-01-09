"Чи запрошували мене вирушити на зимові збори з СК Дніпро-1? Нічого не можу сказати. На цю мить я є гравцем Металіста та готуюся їхати на збори із цією командою.

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Не знаю, що буде далі, але наразі я не отримував жодних конкретних пропозицій від інших клубів", – відповів Костик в інтерв'ю виданню "Український футбол".

Додамо, що Орест зіграв у 10 поєдинках за Металіст, в яких пропустив 13 м'ячів. Лише в 2 матчах воротар зміг втримати ворота в недоторканності.

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