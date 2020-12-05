"Якщо порівнювати українські команди і російські, то українські весь час в Європі виступають краще, ніж російські. Якщо навіть брати тодішні часи, то Динамо Київ – чвертьфінал Ліги чемпіонів, Шахтар – перемога в Лізі Європи, Дніпро грав у фіналі ЛЄ.

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Так, ЦСКА і Зеніт брали Кубок УЄФА у 2000-х роках. Але в Україні сильних команд було більше. Металіст ще в порядку був, Дніпро хороший був. Якщо брати Шахтар, то там велика частина – бразильці. Як не крути – у них інший менталітет. Ті ж Дніпро і Металіст – там теж було досить багато бразильців.

А у сучасної збірної України хороша молодь. Андрій Шевченко скільки з ними працює? Три-чотири роки. Але взяти, скільки там гравців з київського Динамо. У збірній вони дають результат, а в клубі – ні, в єврокубках не дають те, що від них вимагають. Шахтар обігрує Реал, але розгромно програє Борусії М", – зазначив Воронін на YouTube-каналі Коммент.шоу.

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