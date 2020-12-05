"Если сравнивать украинские команды и российские, то украинские все время в Европе выступают лучше, чем российские. Если даже брать тогдашние времена, то Динамо Киев – четвертьфинал Лиги чемпионов, Шахтер – победа в Лиге Европы, Днепр играл в финале ЛЕ.

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Да, ЦСКА и Зенит брали Кубок УЕФА в 2000-х годах. Но в Украине сильных команд было больше. Металлист еще в порядке был, Днепр хорош был. Если брать Шахтер, то там большая часть – бразильцы. Как ни крути – у них другой менталитет. Те же Днепр и Металлист – там тоже было достаточно много бразильцев.

А у современной сборной Украины хорошая молодежь. Андрей Шевченко сколько с ними работает? Три-четыре года. Но взять, сколько там игроков из киевского Динамо. В сборной они дают результат, а в клубе – нет, в еврокубках не дают то, что от них требуют. Шахтер обыгрывает Реал, но разгромно проигрывает Боруссии М", – отметил Воронин на YouTube-канале Коммент.шоу.

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