Віктор Вацко у своїй авторській програмі на Youtube попросив Євгена прокоментувати чутки, що свого часу Селезньов збирався їхати у Донецьк, бо нібито бойовики хотіли забрати його будинок.

"Ти що твориш?", – Селезньов зізнався про палку суперечку із Срною на тлі чуток про перехід в Динамо

"Це не так було. Я тоді не думав про страх, просто не хотів своє не віддавати. О 4 ранку був перший дзвінок, а другий – 6-й. В дорозі я вже був о 8:30.

Мішок на голову начеплять і будуть викуп просити? Я цього, напевно, тоді і не боявся. Думав чи ні – я не оцінив ситуацію, яка могла б бути. Подякував би Русолу, Вані Пироженку та іншим людям, які мене смикнули і зупинили", – сказав Селезньов.

Нагадаємо, у 2012-2015 роках Євген захищав кольори Дніпра, з яким добирався до фіналу Ліги Європи.

Голодуючі Поволжя-5: повний список українців, які виступають у чемпіонаті Росії – куми знову разом, новачки і ганьба