"Чи міг колись уявити у Майнці, що Клопп піде настільки далеко і виграє ЛЧ? Ні, звичайно. Хоча потенціал було видно. Я знав, що у нього була мрія – тренувати в Англії. Коли йшов з Майнца в Кельн, на прощання сказав Юргену: "Ти будеш тренувати збірну Німеччини". А він у відповідь: "Я хочу в Англію".

"Завжди говорив Клоппу – як гравець ти слабкий" – Воронін згадав, як виступав у одній команді з тріумфатором ЛЧ

Чим мені подобається Клопп – він не приходив у готові колективи. Разом зі своїм штабом будував команди. Гвардіола приходив в уже круту Барселону з Іньєстою, Хаві, Мессі. Потім прийшов у Баварію, яка була топовою. Потім – у Ман Сіті, куди всадили мільярд євро. А Клопп Майнц виводив на новий рівень, в Бундеслігу, в Дортмунді ліпив колектив з молоді, в Ліверпулі теж два з половиною роки будував команду, після чого прийшли результати. Це говорить про рівень тренера, його футбольному інтелекті. Вважаю, його заслужено визнають найкращим.

Ми зустрілися з ним напередодні фіналу ЛЧ у Києві. Я потім прокручував у голові – думаю, вистачило ж мізків турбувати напередодні фіналу. Але я хотів це зробити для сина, щоб він сфотографувався швиденько, взяв автограф і пішли. А Юрген скинув розклад дня, домовився з охороною, щоб нас пропустили, і потім ми 40 хвилин спілкувалися, випили по келиху пива, посміялися, Клопп розповів синові, як мене тренував.

Це говорить про його людські якості. Адже ми не якісь близькі друзі, не родичі, вкрай рідко перетинаємося. Зрозуміло, що він хвилювався – до цього ж програвав багато фіналів. Зрозуміло, що це тиск. Але все одно Клопп вчинив так, і мені це дуже приємно. Ми періодично переписуємося, вітаємо один одного зі святами, перемогами", – цитує Вороніна Sport-Express.

Нагадаємо, свого часу Клопп та Воронін грали разом у Майнці. Зараз українець входить у тренерський штаб московського Динамо.

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