"Мог ли когда-то представить в Майнце, что Клопп пойдет так далеко и выиграет ЛЧ? Нет, конечно. Хотя потенциал было видно. Я знал, что у него была мечта – тренировать в Англии. Когда уходил из Майнца в Кельн, на прощание сказал Юргену: "Ты будешь тренировать сборную Германии". А он в ответ: "Я хочу в Англию".

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Чем мне нравится Клопп – он не приходил в готовые коллективы. Вместе со своим штабом строил команды. Гвардиола приходил в уже крутую Барселону с Иньестой, Хави, Месси. Затем пришел в Баварию, которая была топовой. Потом – в Манчестер Сити, куда всадили миллиард евро. А Клопп Майнц выводил на новый уровень, в Бундеслигу, в Дортмунде лепил коллектив из молодежи, в Ливерпуле тоже два с половиной года строил команду, после чего пришли результаты. Это говорит об уровне тренера, его футбольном интеллекте. Считаю, его заслуженно признают лучшим.

Мы встретились с ним накануне финала ЛЧ в Киеве. Я потом прокручивал в голове – думаю, хватило же мозгов беспокоить накануне финала. Но я хотел это сделать для сына, чтобы он сфотографировался быстро, взял автограф и ушли. А Юрген сбросил расписание дня, договорился с охраной, чтобы нас пропустили, и потом мы 40 минут общались, выпили по бокалу пива, посмеялись, Клопп рассказал сыну, как меня тренировал.

Это говорит о его человеческих качествах. Ведь мы не какие-то близкие друзья, не родственники, крайне редко пересекаемся. Понятно, что он волновался – до этого же проигрывал много финалов. Понятно, что это давление. Но все равно Клопп сделал так, и мне это очень приятно. Мы периодически переписываемся, поздравляем друг друга с праздниками, победами", – цитирует Воронина Sport-Express.

Напомним, в свое время Клопп и Воронин играли вместе в Майнце. Сейчас украинец входит в тренерский штаб московского Динамо.

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