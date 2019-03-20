Колишній нападник збірної України Андрій Воробей взяв участь в програмі "Футбік", де зірки футболу діляться своєю майстерністю з дітьми, та поділився очікуваннями від матчу національної команди з Португалією.

"Шанси є. Гарний суперник. Багато хто говорить і думає, що шансів мало. Проте, я вірю в нашу збірну. Тому що зараз справді зібралися гарні виконавці, громадянство Марлоса додало креативу трохи у грі. Дуже багато талановитої молоді зараз.

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Я гадаю, що нам до снаги перемогти. Тим більше, що зараз Роналду – це вже не той Роналду. Його виступи в Ювентусі доводять протилежне? Ні, здає потрошки позиції. Отже, шанси є і шанси гарні, я оцінюю їх 50 на 50. Я вірю, що в нас повинно все вийти", – сказав Воробей.