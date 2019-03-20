Воробей: Сейчас Роналду – это уже не тот Роналду

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воробей принял участие в программе "Футбик", где звезды футбола делятся своим мастерством с детьми, и поделился ожиданиями от матча национальной команды с Португалией.

"Шансы есть. Хороший соперник. Многие говорят и думают, что шансов мало. Однако, я верю в нашу сборную. Потому что сейчас действительно собрались хорошие исполнители, гражданство Марлоса добавило креатива немного в игре. Очень много талантливой молодежи сейчас.

Португалія – Україна: за натуралізованими 2:2 – у суперників по Євро-2020 свій... Мораєс, і не всім це подобається

Я думаю, что нам по силам победить. Тем более, что сейчас Роналду – это уже не тот Роналду. Его выступления в Ювентусе доказывают обратное? Нет, сдает понемногу позиции. Итак, шансы есть и шансы хорошие, я оцениваю их 50 на 50. Я верю, что у нас должно все получиться", – сказал Воробей.