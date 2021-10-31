Екс-форвард збірної України Андрій Воробей вірить, що харків'янам піл силу нав'язати конкуренцію Динамо та Шахтарю, але не у цьому сезоні.

"Я говорив ще до матчу, що Металіст пройде команду з Ковалівки у Кубку України. У принципі, харківська команда це і зробила. Вони молодці!

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Чи може Металіст скласти конкуренцію грандам та виграти Кубок України? Щодо перспектив харків'ян у турнірі – давайте дочекаємось жеребу. Подивимося, на кого вони вийдуть і від цього відштовхуватимемося. Щодо створення конкуренції Динамо та Шахтарю – важко поки говорити. У Металіста амбіції великі, президент клубу зробив дуже гучні заяви.

Ми всі розуміємо, що це все буде. Але питання – коли? Можливо, це буде навіть не наступного сезону, а пізніше. Але поки що зарано розмірковувати на цю тему. На даний момент, звичайно, харків'яни не зможуть конкурувати з Динамо та Шахтарем. Але що буде наступного року – невідомо. Які виконавці будуть у команді, яким буде малюнок гри? Це вже ми дивитимемося по ходу чемпіонату.

Тому зараз можна говорити лише про Кубок України. Подивимося жеребкування, на яку команду вийде Металіст. Вболіватимемо, адже це команда з Першої ліги, і вона показує непоганий футбол", – сказав Воробей у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, Металіст став єдиним представником другого за силою дивізіону у чвертьфіналі Кубка України. Перевершити досягнення харків'ян може друголіговий ЛНЗ, чий поєдинок 1/8 фіналу турніру з СК Дніпро-1 було перенесено через спалах коронавірусу у черкаській команді.

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