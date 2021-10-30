Бразильський Сан-Паулу погодився відпустити свого півзахисника Пауліньйо Бойю у Металіст, повідомляє Аrqtricolor.com.

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Харківський клуб заплатить 1,8 млн євро за 75% прав на 23-річного футболіста. Директор "триколірних" Марсело Барбаротті підтвердив, що перемовини щодо трансферу вийшли на фінальну стадію. Найближчим часом Паулінью вирушить на медогляд у Металісті.

Нагадаємо, контракт бразильця з Сан-Паулу чинний до кінця 2022 року. Зараз він виступає за Жувентуде на правах оренди. У поточному сезоні у 22-х матчах забив 3 голи. Transfermarkt оцінює гравця в 1 млн євро.

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