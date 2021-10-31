Экс-форвард сборной Украины Андрей Воробей верит, что харьковчанам под силу навязать конкуренцию Динамо и Шахтеру, но не в этом сезоне.

"Я говорил еще до матча, что Металлист пройдет команду из Ковалевки в Кубке Украины. В принципе, харьковская команда это и сделала. Они молодцы!

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Может ли Металлист составить конкуренцию грандам и выиграть Кубок Украины? Что касается перспектив харьковчан в турнире – давайте дождемся жребия. Посмотрим, на кого они выйдут и от этого будем отталкиваться. О создании конкуренции Динамо и Шахтеру – трудно пока говорить. У Металлиста амбиции большие, президент клуба сделал очень громкие заявления.

Мы все понимаем, что это будет. Но вопрос – когда? Возможно, это будет даже не в следующем сезоне, а позже. Но пока рано рассуждать на эту тему. На данный момент, конечно, харьковчане не смогут конкурировать с Динамо и Шахтером. Но что будет в следующем году – неизвестно. Какие исполнители будут в команде, какой будет рисунок игры? Это мы уже будем смотреть по ходу чемпионата.

Поэтому сейчас можно говорить только о Кубке Украины. Посмотрим жеребьевку, на какую команду выйдет Металлист. Будем болеть, ведь это команда из Первой лиги, и она показывает неплохой футбол", – сказал Воробей в комментарии Meta Ratings.

Напомним, Металлист стал единственным представителем второго по силе дивизиона в четвертьфинале Кубка Украины. Превзойти достижение харьковчан может второлиговый ЛНЗ, чей поединок 1/8 финала турнира с СК Днепр-1 был перенесен из-за вспышки коронавируса в черкасской команде.

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