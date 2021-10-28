В останньому матчі дня 1/8 фіналу Кубка України ковалівці на виїзді не встояли проти харків'ян. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Перший небезпечний момент у матчі виник біля воріт Колоса на 7 хвилині – Фарес Балулі потужно пробив над поперечиною після помилки Дениса Костишина. Згодом він же увірвався у штрафний майданчик лівим флангом і з гострого кута вистрілив прямо у руки Євгену Волинцю.

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На 15-й хвилині французький півзахисник знову розрядив свою гармату з дальної дистанції над поперечиною – для успіху бракувало лічених сантиметрів. Колос, натомість, доходив лише до лінії карного і потрапляв у лещата захисту харків'ян.

В середині тайму Металіст вийшов вперед: навіс з кутового в район одинадцятиметрової позначки вдало замкнув Олександр Мизюк, забивши у другому кубковому матчі поспіль. Згодом Браян Ріаскос вирішив перевірити реакцію Волинця і, протягнувши м'яч лівим флангом, змістився ближче до центру і потужно пробив. Прямо у руки кіперу Колоса. На 30-й хвилині він вкотре врятував ковалівців після неймовірного пострілу Харріса – Олександр Ярославський на трибунах лише схопився за голову.

Більш-менш небезпечний момент Колос створив аж на 38-й (!!!) хвилині. Лисенкові вдалось пробратись у штрафний майданчик харків'ян і прострілити. На жаль, на його передачу ніхто з партнерів не відгукнувся. Комбінаційна гра Металіста у певні моменти викликала справжнє захоплення: гравці через короткий пас швидко доходили до володінь Волинця, а коли втрачали м'яч, одразу ж повертали його собі і починали все з початку, ні на мить не зупиняючись.

По перерві Колос додав і перевага Металіста ніби випарувалась. Нурієв непогано вирізав на Лисенка на лінію воротарського майданчика – Володимир трохи не встиг. Згодом вже сам форвард пробивав з меж штрафного – м'яч рикошетом пролетів повз штангу. Однак найнебезпечніший момент, який залишив після себе багато запитань щодо пенальті, виник після сейву Данила Каневцева, який кулаком буквально зняв м'яч з голови Лисенка, влучивши частково і у скроню нападника Колоса. Арбітр цей епізод проігнорував.

В середині другої сорокап'ятихвилинки Металіст воскрес і ледь не забив: спочатку Чорноморець виніс сферу подалі після прострілу харків'ян, а за мить Пейшото пробивав ножицями через себе. Наприкінці матчу команди влаштували справжню рубку, а на четвертій доданій хвилині Богданов мало не зніс Каневцева потужним ударом, проте рахунок залишився без змін.

Перемога подарувала Металісту передостанню путівку у чвертьфінал Кубка України, а Колос припинив виступи у турнірі.

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