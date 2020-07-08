Воробей непрозоро натякнув на поразку Динамо у фіналі Кубка України – екс-форвард Шахтаря назвав навіть точний рахунок

Колишній нападник Шахтаря та збірної України Андрій Воробей здивував прогнозом на фінал Кубка України між Динамо та Ворсклою.

"Щось мені підказує, що Динамо залишиться без трофея. Якщо скласти все до купи, то у Динамо зараз достатньо проблем. Останні дві поразки в чемпіонаті від принципових суперників – Шахтаря і Десни – не можуть пройти непомітно. Психологічно команда надламана, опустилася на третє місце в турнірній таблиці…

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Так, кияни в майстерності випереджають свого опонента і все вирішиться в одному матчі, проте і полтавці не сиділи, склавши руки. На гру чемпіонату, в якій Ворсклі вже нічого не було потрібно, Юрій Максимов відправив дубль. Основа цілеспрямовано готувалася до майбутнього бою. Думаю, емоційний настрій разом з мотивацією будуть вищі у ворсклян, які переможуть з рахунком 2:1", – резюмував Воробей в коментарі Рейтинг-Букмекерів.

Нагадаємо, Динамо зустрінеться з Ворсклою вже сьогодні, 8 липня. Матч відбудеться на ОСК Металіст, початок о 21:30. До слова, в рамках поточного сезону УПЛ кияни двічі здолали суперника – 2:1 і 5:0.

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