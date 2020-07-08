Воробей непрозрачно намекнул на поражение Динамо в финале Кубка Украины – экс-форвард Шахтера назвал даже точный счет

Бывший нападающий Шахтера и сборной Украины Андрей Воробей удивил прогнозом на финал Кубка Украины между Динамо и Ворсклой.

"Что-то мне подсказывает, что Динамо останется без трофея. Если сложить все вместе, то у Динамо сейчас достаточно проблем. Последние два поражения в чемпионате от принципиальных соперников – Шахтера и Десны – не могут пройти незаметно. Психологически команда надломлена, опустилась на третье место в турнирной таблице...

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Да, киевляне в мастерстве опережают своего оппонента и все решится в одном матче, однако и полтавчане не сидели, сложа руки. На игру чемпионата, в которой Ворскле уже ничего не было нужно, Юрий Максимов отправил дубль. Основа целенаправленно готовилась к предстоящему бою. Думаю, эмоциональный настрой вместе с мотивацией будут выше у ворсклян, которые победят со счетом 2:1", – резюмировал Воробей в комментарии Рейтинг-Букмекеров.

Напомним, Динамо встретится с Ворсклой уже сегодня, 8 июля. Матч состоится на ОСК Металлист, начало в 21:30. К слову, в рамках текущего сезона УПЛ киевляне дважды победили соперника – 2:1 и 5:0.

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