"Думаю, зараз неправильно робити висновки щодо роботи головного тренера збірної України Олександра Петракова у вересневих матчах, оскільки команда зіграла лише два офіційні поєдинки. При цьому потрібно розуміти, за яких обставин тренер прийняв збірну, і скільки часу у нього було на підготовку. А його взагалі не було. Тому, потрібно дати наставнику хоч трохи часу.

Петракову треба заховати свої емоції і амбіції в одне місце, адже не викликати Маліновського – злочин, – Заховайло

На мій погляд, головним конкурентом збірної України у боротьбі за друге місце у групі D є збірна Боснії і Герцеговини, оскільки у команди Фінляндії складніший графік матчів, що залишилися. Фінам, окрім домашнього поєдинку з Україною, належить зіграти на виїзді з казахами і боснійцями, а потім ще на своєму полі – з французами...

Сподіваюсь, "синьо-жовті" у жовтневих матчах з фінами та боснійцями візьмуть чотири очки. Не ризикну сказати, в якому з майбутніх поєдинків буде перемога. Краще, звичайно, було б взяти три очки з Боснією і Герцеговиною.

А щодо невиклику Маліновського... Не знаю всіх подробиць цієї ситуації, але збірна – це не клуб. У національній команді кожен повинен розуміти, що це таке. А якщо людина хоче поїхати по ходу збору, то для мене це стає дивним", – сказав Воробей у коментарі Zbirna.com.

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