Футбольний агент В'ячеслав Заховайло залишився вражений грою українського легіонера Аталанти Руслана Маліновського у матчі з Інтером і вважає рішення виконувача обов'язків головного тренера "синьо-жовтих" Олександра Петракова щодо півзахисника помилковим.

"Дивився Аталанту Маліновського проти Інтера. Руслан був найкращим на полі, забив і віддав.

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Мені здається, що Петракову треба заховати свої емоції і амбіції в одне місце. Це злочин не викликати Руслана у збірну України", – написав Заховайло на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, у поєдинку 6-го туру Серії А Інтер – Аталанта Руслан потужним ударом з-за меж штрафного майданчику забив свій перший гол у поточному сезоні. У попередньому матчі проти Сассуоло (2:1) Маліновський оформив і свій дебютний асист. Нагадаємо, що лідер Аталанти не потрапив навіть до розширеного списку збірної України на жовтневі матчі відбору ЧС-2022.

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