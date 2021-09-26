"Думаю, сейчас неправильно делать выводы о работе главного тренера сборной Украины Александра Петракова в сентябрьских матчах, поскольку команда сыграла только два официальных поединка. При этом нужно понимать, при каких обстоятельствах тренер принял сборную, и сколько времени у него было на подготовку. А его вообще не было. Поэтому, нужно дать наставнику хоть немного времени.

Петракову надо спрятать свои эмоции и амбиции в одно место, ведь не вызвать Малиновского – преступление, – Заховайло

На мой взгляд, главным конкурентом сборной Украины в борьбе за второе место в группе D является сборная Боснии и Герцеговины, поскольку у команды Финляндии сложный график оставшихся матчей. Финнам, кроме домашнего поединка с Украиной, предстоит сыграть на выезде с казахами и боснийцами, а затем еще на своем поле – с французами...

Надеюсь, "сине-желтые" в октябрьских матчах с финнами и боснийцами возьмут четыре очка. Не рискну сказать, в каком из будущих поединков будет победа. Лучше, конечно, было бы взять три очка с Боснией и Герцеговиной.

А относительно невызова Малиновского... Не знаю всех подробностей этой ситуации, но сборная – это не клуб. В национальной команде каждый должен понимать, что это такое. А если человек хочет уехать по ходу сбора, то для меня это становится странным", – сказал Воробей в комментарии Zbirna.com.

Головна проблема Петракова – сам Петраков: тренеру потрібно змінюватися, щоб поїхати у Катар