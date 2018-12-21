"Футбол став бізнес-проектом", – Павлов розповів, чому завершив тренерську діяльність

Відомий український фахівець Микола Павлов, який тренував низку українських клубів, вважає, що у сучасному футболі дещо змінилась роль головного тренера команди, а гра перетворилася у бізнес в не завжди умілих руках.

"Клуби УПЛ не підтримали ініціативу щодо збільшення кількості команд в чемпіонаті? Ще будучи тренером, я неодноразово висловлювався з цього приводу – в Прем'єр-лізі повинно бути не менше 16 команд. Але вирішили інакше. Питання тільки, хто стоїть за цим рішенням.

Арсенал-Київ, який ініціював розширення формату УПЛ, сам проголосував "проти"

Тренер повинен тренувати, а всі стратегічні питання вирішують менеджери. Я, власне, і закінчив свою тренерську діяльність, тому що крім як в Шахтарі і Динамо, поки бачу мало людей, які обіймають керівні посади у клубах, з серйозним ставленням до футболу і великим життєвим досвідом.

Тренери зараз так і роблять – тренують. А хто несе відповідальність за селекцію, збори і так далі? З кого питати за результат? Зараз наставник може навіть не знати, яка зарплата у футболіста. Діючі тренери на це, здається, не дуже впливають. У моїй практиці таке було просто неможливо, і те ж саме я можу сміливо сказати про Мирона Маркевича, Семена Альтмана, Михайла Фоменка, а без згоди Валерія Лобановського взагалі не могли прийняти жодне ключове рішення.

Мені здається, що всі питання тренери раніше безпосередньо вирішували з першими особами клубів, в яких працювали. У всякому разі, у мене було тільки так, а зараз головний тренер може не бачити головного акціонера по кілька місяців. Футбол став бізнес-проектом у виконанні далеко не завжди найбільш грамотних в цій справі фахівців, адже результату поки не видно. Я завжди говорив: на першому місці футбол, людські стосунки, інтереси команди – і тільки потім прийде все інше", – цитує Павлова Команда№1.

Зазначимо, що Микола Павлов встиг попрацювати біля керма Динамо, Ворскли, Маріуполя, Таврії та ще кількох українських клубів. Останнім місцем роботи фахівця був Маріуполь, який він покинув у 2015 році.

"Телефонує мені Маркевич: "Що ти робив, коли Рикун приходив п’яний?" Як Микола Павлов обігрував "Динамо", ховав конспекти Лобановського і вижив під час війни