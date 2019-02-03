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"Они занимаются любовью с вашими невестами", – Павлов вспомнил, как ненавидел футболистов-легионеров

10:35 264 Читати українською
"Они занимаются любовью с вашими невестами", – Павлов вспомнил, как ненавидел футболистов-легионеров
Николай Павлов / Youtube-канал TРЕНДЕЦ

Известный ураинский тренер Николай Павлов, который сейчас возглавляет Всеукраинское объединение тренеров, рассказал, что ранее настраивал украинских игроков против футболистов, которые приехали из-за рубежа.

"Раньше ненавидел легионеров, у меня играли только украинцы, которые говорили на одном языке. Я настраивал их против легионеров. Это было мое заблуждение, которое в дальнейшем оказалась плюсом. Говорил им: "Эти люди приехали забирать хлеб у вас и ваших семей, они отбивают у вас ваших невест, занимаются с ними любовью ". Чем выше поднимал голос, тем ниже они шли под стул.

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И вот футболисты выходили, ждали только, чтобы я их выпустил. Раньше было Динамо – и все. Затем появился рынок. Чтобы тянуться за ними, мы должны своим футболистам тоже поднимать зарплату. Благодаря легионерам руководители обязаны были платить больше. Не я же такое придумал – это рынок.

Я себе так зарплату поднимал. У меня же не было квалифицированных футболистов, а я достойно представляю ваш город, так почему я должен получать меньше, чем тот тренер? Не знаете сколько? Узнайте – вы же можете позвонить другому президенту. Затем идут слухи, что меня зовут туда и туда. И поднимали зарплату, а я уже поднимал футболистам.

Зарплата 1 млн долларов, когда я работал у руля Мариуполя? В налоговой все есть. Но из украинских тренеров я 100 процентов был самым высокооплачиваемым в нашей стране. Это не только зарплата. В клубах, где я работал, в стоимости контрактов футболистов было 20 моих процентов. Это было повсюду. Посчитайте, сколько футболистов и куда шло. Миллионер ли я? Да ", – передает слова Павлова Tribuna.

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