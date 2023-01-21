"Якщо з'явиться нова сила – буде супер. З найближчих я бачу захід до УПЛ Полісся. Президент клубу Буткевич будує команду і не тільки він комплексно підходить до цього питання.

Екс-гравець збірної України став тренером лідера Першої ліги

У Житомирі будується стадіон, будується нова спортивна база. Я бачив проект – виглядає потужно та класно. Сам Буткевич спокійно та виважено підходить до розвитку клубу. Впевнений, що за чемпіонство згодом Полісся 100% боротиметься", – сказав Денисов на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, першу частину сезону Полісся завершило на першій сходинці турнірній таблиці групи А Першої ліги.

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