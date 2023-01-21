"Вони боротимуться за чемпіонство": Денисов назвав команду, яка незабаром стане топ-клубом в УПЛ
Колишній директор телеканалів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов поділився думками щодо перспектив житомирського Полісся.
"Якщо з'явиться нова сила – буде супер. З найближчих я бачу захід до УПЛ Полісся. Президент клубу Буткевич будує команду і не тільки він комплексно підходить до цього питання.
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У Житомирі будується стадіон, будується нова спортивна база. Я бачив проект – виглядає потужно та класно. Сам Буткевич спокійно та виважено підходить до розвитку клубу. Впевнений, що за чемпіонство згодом Полісся 100% боротиметься", – сказав Денисов на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.
Нагадаємо, першу частину сезону Полісся завершило на першій сходинці турнірній таблиці групи А Першої ліги.
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