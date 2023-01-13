Полісся на своїй сторінці у Facebook повідомило про призначення Сергія Назаренка на посаду помічника головного тренера команди Юрія Калітвінцева.

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Клуб не розголошує умови співпраці з іменитим новачком. Зазначається, що Назаренко вже приступив до роботи.

Додамо, що останнім місцем роботи Сергія Юрійовича був Нікополь, в якому він працював з червня по грудень 2021 року.

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