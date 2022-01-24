Обраниця Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес, схоже, відвернулась від родини. Про це розповіли її дядько та зведена сестра.

Дядько Джорджини Хесус заявив, що піклувався про дівчину, коли її батько був у в'язниці, купував одяг, платив за електрику та воду. Проте вона забула про нього після зустрічі з Роналду.

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"Вона соромиться нас і вважає себе кращою, тому що ми не живемо розкішно. Я ніколи ні про що її не просив. Вона дзвонила лише один чи два рази, відколи я дізнався, що вона зустрічається з Роналду", – цитує Хесуса Cuatro з посиланням на The Sun.

Патріція Родрігес, зведена сестра коханої Роналду, розповіла, що попросила футболку Кріштіану з автографом для її сина. Та Джорджина відмовила, мовляв, не хоче турбувати португальця під час відпустки.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес зустрічаються вже тривалий час. Зіркова пара виховує 4-х дітей (1 спільна) і ще чекає на двійню.

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