Избранница Криштиану Роналду Джорджина Родригес, похоже, отвернулся от семьи. Об этом рассказали ее дядя и сводная сестра.

Дядя Джорджины Хесус заявил, что заботился о девушке, когда ее отец был в тюрьме, покупал одежду, платил за электричество и воду. Однако она забыла о нем после встречи с Роналду.

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"Она стесняется нас и считает себя лучше, потому что мы не живем роскошно. Я никогда ни о чем ее не просил. Она звонила только один или два раза с момента, когда я узнал, что она встречается с Роналду", – цитирует Хесуса Cuatro со ссылкой на The Sun.

Патриция Родригес, сводная сестра любимой Роналду, рассказала, что попросила футболку Криштиану с автографом для ее сына. Однако Джорджина отказала, мол, не хочет беспокоить португальца во время отпуска.

Напомним, Криштиану Роналду и Джорджина Родригес встречаются уже продолжительное время. Звездная пара воспитывает 4-х детей (1 общая) и еще ждет двойню.

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