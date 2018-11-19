Швейцарія – Бельгія – 5:2 – відео голів та огляд матчу

Швейцарія – Бельгія – відео голів та огляд матчу / Фото з соцмереж

У неймовірному матчі 6-го туру Ліги націй Швейцарія принизила збірну Бельгії. Дивіться відео голів та огляд матчу Швейцарія – Бельгія.

Бельгія шокувала збірну Швейцарії двома м'ячами на початку зустрічі. Здавалось, що гості поховали сподівання швейцарців на вихід у плей-офф турніру. Проте ще до свистка на перерву господарі зрівняли рахунок і навіть примудрились вийти вперед.

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У другій половині зустрічі гравці збірної Швейцарії закріпили перемогу, забивши ще два м'ячі.

Таким чином, саме швейцарці виходять у плей-офф Ліги націй, залишаючи збірну Бельгії на другому місці у групі.

Ліга націй, дивізіон А

Швейцарія – Бельгія – 5:2

Голи: Родрігес, 26 (пен.), Сеферовіч, 31, 44, 62, Ельведі, 84 – Азар Т., 2, 17