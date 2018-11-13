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Приголомшлива іспанська модель зробила свого коханого "зіркою" в Англії – тільки заради неї ходять на матчі

14:00 2320 Читать на русском
Приголомшлива іспанська модель зробила свого коханого "зіркою" в Англії – тільки заради неї ходять на матчі
Адріана Реверон

Адріана Реверон – супермодель, королева краси в Іспанії, учасниця конкурсів "Міс Земля" і "Міс Всесвіт" та мати двох дітей.

Фулхем, який цього літа повернувся в АПЛ, добре попрацював на трансферному ринку, витративши на трансфери майже 100 мільйонів фунтів.

Одним із новачків "дачників" став іспанський голкіпер Бешикташа Фабрісіо Агосто. Але найбільшого інтересу цьому трансферу додає те, що разом із воротарем в Лондон перебралася і його сексуальна дружина Адріана Реверон Морено, яка у 2010 році завоювала титул "Міс Іспанія".

Прихильники Адріани у соціальній мережі Інстаграм заявляють, що ходять на домашні матчі Фулхема тільки заради того, щоб побачити її.

"Оголена, тому що хочу", – спокуслива дружина колишньої надії Реала Гарая не проти, щоб усі не комплексували

Ready for summer..

Публикация от Adriana Reveron Moreno (@adrianareveron)

Теги
Фулхем Фулхем Англія Фабрісіо Фабрісіо Бешикташ Бешикташ футбольні курйози АПЛ Дружини футболістів Дівчина дня
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