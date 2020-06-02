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Вольова перемога, новий шедевр від кіпера-асистента та гольовий парад у відеоогляді матчу Кельн – РБ Лейпциг

00:20 69 Читать на русском
Вольова перемога, новий шедевр від кіпера-асистента та гольовий парад у відеоогляді матчу Кельн – РБ Лейпциг
Вернер пробиває Хорна / AFP

У рамках 29-го туру німецької Бундесліги РБ Лейпциг перестріляв Кельн (4:2) на виїзді. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

7’ Джон Кордоба
55’ Антоні Модест
 
Патрік Шик 20’
Крістофер Нкунку 38’
Тімо Вернер 50’
Дані Ольмо 57’
7’ Джон Кордоба
20’ Патрік Шик
38’ Крістофер Нкунку
50’ Тімо Вернер
55’ Антоні Модест
57’ Дані Ольмо

"Цапи" повели в рахунку вже в дебюті поєдинку, коли Джон Кордоба вдало зіграв на добиванні після моменту Реджбецая.

РБ Лейпциг переміг Кельн у матчі з шістьма голами – Вернер і Шик повернули "биків" на третє місце в Бундеслізі

Гості з Лейпцига відігралися на 20-й хвилині. Це Патрік Шик головою класно замкнув навіс Анхеліньо з лівого флангу. А ще до перерви "бики" вийшли вперед – Крістофер Нкунку вибіг на побачення з воротарем і елегантно підсік м'яч над Хорном.

Старт другої половини гри команди провели надрезультативно, забивши 3 м'ячі за сім хвилин. Розпочав "парад" Тімо Вернер, який реалізував вихід віч-на-віч із голкіпером після розкішної передачі свого одноклубника, іншого воротаря, Гулачі (2-й асист у сезоні).

Кельн спробував повернути в гру Антоні Модест, коли потужним пострілом із півкола штрафного залишив поза справами оборону Лейпцига. Та останнє слова було за гостями – Дані Ольмо й собі пробив із середньої дистанції, оформивши дебютний гол у Бундеслізі.

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Теги
Кельн - РБ Лейпциг Кельн Кельн Німеччина Відеоновини РБ Лейпциг РБ Лейпциг
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