Вольова перемога, новий шедевр від кіпера-асистента та гольовий парад у відеоогляді матчу Кельн – РБ Лейпциг

У рамках 29-го туру німецької Бундесліги РБ Лейпциг перестріляв Кельн (4:2) на виїзді. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

"Цапи" повели в рахунку вже в дебюті поєдинку, коли Джон Кордоба вдало зіграв на добиванні після моменту Реджбецая.

РБ Лейпциг переміг Кельн у матчі з шістьма голами – Вернер і Шик повернули "биків" на третє місце в Бундеслізі

Гості з Лейпцига відігралися на 20-й хвилині. Це Патрік Шик головою класно замкнув навіс Анхеліньо з лівого флангу. А ще до перерви "бики" вийшли вперед – Крістофер Нкунку вибіг на побачення з воротарем і елегантно підсік м'яч над Хорном.

Старт другої половини гри команди провели надрезультативно, забивши 3 м'ячі за сім хвилин. Розпочав "парад" Тімо Вернер, який реалізував вихід віч-на-віч із голкіпером після розкішної передачі свого одноклубника, іншого воротаря, Гулачі (2-й асист у сезоні).

Кельн спробував повернути в гру Антоні Модест, коли потужним пострілом із півкола штрафного залишив поза справами оборону Лейпцига. Та останнє слова було за гостями – Дані Ольмо й собі пробив із середньої дистанції, оформивши дебютний гол у Бундеслізі.

Санчо та Тюрам долучилися до протестів через скандальне вбивство у США – юні зірки Бундесліги стали героями світових ЗМІ