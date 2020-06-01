РБ Лейпциг переміг Кельн у матчі з шістьма голами – Вернер і Шик повернули "биків" на третє місце в Бундеслізі

В рамках завершального поєдинку 29-го туру Бундесліги Кельн влаштував програшну перестрілку з РБ Лейпциг (2:4).

РБ Лейпциг після перемог Борусії М та Байєра опустився на п'яту позицію в турнірній таблиці, але в разі виїзної звитяги у Кельні підопічні Нагельсманна могли повернутися на третю сходинку. "Цапи", однак, не збиралися влаштовувати гостям прогулянку – вже через сім хвилин після старту зустрічі Реджбецай з гострого кута влучив у дальню стійку, а Кордоба розстріляв ворота з розвороту. 1:0.

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РБ Лейпциг відігрався за 13 хвилин зусиллями Шика, якому вдалося замкнути високу подачу Анхеліньо. На 38-й же хвилині "бики" взагалі вийшли уперед внаслідок розрізного пасу Лаймера та ривку Нкунку на побачення з Хорном – 1:2. Саме з цим рахунком команди відправились на перерву, а через п'ять хвилин після неї Вернер вивалився сам на сам з голкіпером після виносу від власного воротаря – 1:3. Здавалося, що це кінець.

Втім, Кельн не здавався, скоротивши відставання до мінімуму на 55-й завдяки фантастичному удару Модеста з дальньої дистанції. РБ Лейпциг також не збирався віддавати очки, забивши через дві хвилини не менш красивим пострілом Ольмо – 2:4. Кельн пішов уперед великими силами й ледь не забив втретє на 72-й хвилині, заробивши пенальті за фол Клостерманна, однак арбітр переглянув повтор і скасував рішення.

Останні 20 хвилин пройшли під знаком більш-менш конкурентної боротьби. РБ Лейпциг виглядав гостріше й змарнував кілька непоганих можливостей закрити усі питання в грі – особливо на 77-й хвилині, коли Ольмо пробив в сантиметрах від ближньої стійки. Кельн ледь не покарав на 88-й виходом Модеста сам на сам з ударом у лівий нижній кут – м'яч розминувся з каркасом. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу "биків" з рахунком 2:4.

Таким чином, РБ Лейпциг набрав 58 очок, піднявшись на третю позицію в турнірній таблиці. Від дортмундської Борусії "бики" відстають на два залікових бали, на стільки ж вони випереджають Ґладбах та Леверкузен. Кельн, маючи в активі 34 пункти, тримається на одинадцятій сходинці.

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