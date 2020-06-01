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РБ Лейпциг переміг Кельн у матчі з шістьма голами – Вернер і Шик повернули "биків" на третє місце в Бундеслізі

1 червня 23:24 352 Читать на русском
РБ Лейпциг переміг Кельн у матчі з шістьма голами – Вернер і Шик повернули "биків" на третє місце в Бундеслізі
Кельн – РБ Лейпциг – 2:4

В рамках завершального поєдинку 29-го туру Бундесліги Кельн влаштував програшну перестрілку з РБ Лейпциг (2:4).

7’ Джон Кордоба
55’ Антоні Модест
 
Патрік Шик 20’
Крістофер Нкунку 38’
Тімо Вернер 50’
Дані Ольмо 57’
7’ Джон Кордоба
20’ Патрік Шик
38’ Крістофер Нкунку
50’ Тімо Вернер
55’ Антоні Модест
57’ Дані Ольмо

РБ Лейпциг після перемог Борусії М та Байєра опустився на п'яту позицію в турнірній таблиці, але в разі виїзної звитяги у Кельні підопічні Нагельсманна могли повернутися на третю сходинку. "Цапи", однак, не збиралися влаштовувати гостям прогулянку – вже через сім хвилин після старту зустрічі Реджбецай з гострого кута влучив у дальню стійку, а Кордоба розстріляв ворота з розвороту. 1:0.

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РБ Лейпциг відігрався за 13 хвилин зусиллями Шика, якому вдалося замкнути високу подачу Анхеліньо. На 38-й же хвилині "бики" взагалі вийшли уперед внаслідок розрізного пасу Лаймера та ривку Нкунку на побачення з Хорном – 1:2. Саме з цим рахунком команди відправились на перерву, а через п'ять хвилин після неї Вернер вивалився сам на сам з голкіпером після виносу від власного воротаря – 1:3. Здавалося, що це кінець.

Втім, Кельн не здавався, скоротивши відставання до мінімуму на 55-й завдяки фантастичному удару Модеста з дальньої дистанції. РБ Лейпциг також не збирався віддавати очки, забивши через дві хвилини не менш красивим пострілом Ольмо – 2:4. Кельн пішов уперед великими силами й ледь не забив втретє на 72-й хвилині, заробивши пенальті за фол Клостерманна, однак арбітр переглянув повтор і скасував рішення.

Останні 20 хвилин пройшли під знаком більш-менш конкурентної боротьби. РБ Лейпциг виглядав гостріше й змарнував кілька непоганих можливостей закрити усі питання в грі – особливо на 77-й хвилині, коли Ольмо пробив в сантиметрах від ближньої стійки. Кельн ледь не покарав на 88-й виходом Модеста сам на сам з ударом у лівий нижній кут – м'яч розминувся з каркасом. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу "биків" з рахунком 2:4.

Таким чином, РБ Лейпциг набрав 58 очок, піднявшись на третю позицію в турнірній таблиці. Від дортмундської Борусії "бики" відстають на два залікових бали, на стільки ж вони випереджають Ґладбах та Леверкузен. Кельн, маючи в активі 34 пункти, тримається на одинадцятій сходинці.

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Теги
Німеччина РБ Лейпциг РБ Лейпциг Кельн - РБ Лейпциг Кельн Кельн
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