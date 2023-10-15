Як реагували експерти на матч 7-го туру відбору Євро-2024 Україна – Північна Македонія (2:0).

Збірна України знову на шляху перемог / Фото УАФ

Євровідбір-2024 вийшов на фінальний відрізок. Після прикрої вересневої поразки у Мілані нашій збірній не залишається нічого іншого, як брати в останніх трьох турах максимум очок. Якщо ми прагнемо уникнути додаткового головного болю, звісно ж.

Україна – Північна Македонія – 2:0 – відео голів і огляд матчу з шедевром Караваєва

Перший крок вдався не оптимальним за грою, але ідеальним в плані результату. А особливе захоплення викликав супергол Олександра Караваєва. І справді – нечасто побачиш таку красу.

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Креативний автор Футбол 24 Михайло Юхименко проводить паралель з голом молодого Бекхема у ворота Вімблдона. Тоді, у серпні 1996-го, Бекс перекинув голкіпера з центра поля. Караваєв, погодьтеся, нічим не поступається британцю.

Тренд підхоплює Анатолій Остапенко, журналіст Телебачення Торонто.

Навіть визнаний естет Сергій Федорів, колишній фотограф прес-служби Динамо, скидає капелюха.

Туди ж – Андрій Бондар, поет, публіцист та перекладач. А ще митець іронічно зауважив особливості деяких прізвищ наших збірників.

Артему Франкову навіть стало шкода голкіпера македонців – Столе Дімітрієвскі, який кілька разів відверто творив дива.

Коментатор і "Бомбардир" Роман Бебех помітив прогрес у грі збірної.

Зовсім іншої думки притримується Сергій Тищенко, автор Футбол 24 і Gazeta.ua.

Спортивний журналіст Олексій Рижков був присутнім на тому епічному матчі зі Спартою у 98-му, про що доповідає пам'ятним фото.

Трохи статистики від архіваріуса Артура Валерка.

Нотатки Михайла Смолового, як завжди, уважні до деталей і приперчені міцним слівцем.

Також дякуємо за приємні емоції коментатору цього матчу Роберто Моралесу. Він повернувся до мікрофона на фарт.

Україна здолала Північну Македонію у матчі відбору Євро-2024 – 2 божевільні голи, подвиги Трубіна, втрата легіонера