Шахтар – Динамо: володар Кубка УЄФА дебютує в ролі експерта на телеканалах "Футбол"

Екс-голкіпер збірної України Рустам Худжамов вирішив спробувати себе у новому амплуа.

"Буду намагатися говорити правду у ролі телеексперта. Я закінчив ігрову кар'єру через травму коліна. На жаль, грати за станом здоров'я не можу, тому шукаю себе тут. Можна жалкувати, що деякі моменти в житті або кар'єрі пішли не так, але я вдячний Богу за те, що на моєму життєвому шляху була така пригода, як футбол.

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Мені пропонували стати тренером воротарів в одній з команд Першої ліги, але я відмовився. Хочу розвиватися як експерт і не відходити далеко від медіапростору", – сказав Худжамов у коментарі телеканалу "Футбол".

Екс-голкіпер зможе проявити себе у новій ролі вже найближчої неділі – 31 травня – під час матчу між грандами українського футболу. На НСК Олімпійський працюватиме студія програми Тур ONLINE, де й дебютує Худжамов.

Нагадаємо, Рустам – вихованець київського Динамо. У складі Шахтаря став володарем Кубка УЄФА. Останнім клубом 37-річного кіпера був Маріуполь, за який він провів вісім сезонів.

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