Вінгер Тулузи Закарія Абухляль знову опинився на перших шпальтах преси через свої витівки.

Напередодні 23-річний марокканець відмовився одягати футболку з номерами в кольорах веселки на підтримку ЛГБТК-спільнот, через що пропустив дуель проти Нанта.

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Тепер стало відомо, що Закарія некрасиво висловився на адресу Лоранс Аррібаже, заступниці міського голови Тулузи. Це трапилось 30 квітня під час святкування у мерії звитяги у Кубку Франції (тріумф над Нантом 5:1).

Жінка зробила зауваження футболістам через гучні розмови під час виступу головного тренера. Абухляль різко відповів: "Там, звідки я родом, жінки так не розмовляють з чоловіками". Пізніше вінгер вимагав від неї вибачень. Лоранс Аррібаже у коментарі RMC Sport підтвердила, що просила гравців заспокоїтись.

Тулуза відреагувала на публікацію скандальної новини та покарала марокканця відстороненням від тренувань з першою командою. Клуб планує внутрішнє розслідування.

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