У перших двох дивізіонах Франції щороку проходить акція, покликана боротися з гомофобією. Футболісти всіх команд грають у футболках з номерами в кольорах веселки, а капітани команд носять пов'язки в аналогічних кольорах. Цього року відразу 5 гравців із команд Ліги 1 і Ліги 2 відмовилися брати участь у матчах, які були приручені до подібної акції.

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Як інформує Get French Football, троє з цих гравців представляють Тулузу. Це Закарія Абухляль, Мусса Діарра і Саїд Хамуліч. Також у 35 турі Ліги 1 відмовився зіграти форвард Нанта Мостафа Мохамед, а в матчі 35 туру Ліги 2 – центральний захисник Генгама Донатьєн Гоміс. Усі ці футболісти не потрапили до заявки своїх команд на матчі.

Абухляль пояснив причину своєї відмови зіграти в матчі з Нантом, написавши у Твіттері: "Повага – це цінність, яку я високо ціную. Вона поширюється на всіх, але також включає в себе повагу до моїх особистих переконань. Тому я не вважаю себе найбільш підходящою людиною для участі в цій акції".

Тулуза у своїх соціальних мережах зазначила: "Клуб поважає вибір своїх гравців. Після консультацій клуб вирішив не вносити незгодних футболістів у заявку на гру".

Нападник Нанта Мостафа Мохамед також виступив із заявою. "З огляду на своє коріння, свою культуру, важливість своїх переконань і вірувань, я не міг узяти участь у цій акції".

L'Équipe повідомив, що Мохамед буде оштрафований своїм клубом за відмову брати участь в антигомофобній акції. Клуб підтвердив це і заявив, що гроші будуть перераховані в благодійну організацію, яка бореться з гомофобією. Нант також офіційно заявив, що продовжить боротьбу з усіма формами дискримінації.

Минулого сезону в Лізі 1 був тільки один "відмовник" – півзахисник ПСЖ Ідрісса Гуйє.

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