Вингер Тулузы Закария Абухляль снова оказался на первых полосах прессы из-за своих проделок.

Вчера 23-летний марокканец отказался одевать футболку с номерами в цветах радуги в поддержку ЛГБТК-сообществ, из-за чего пропустил дуэль против Нанта.

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Теперь стало известно, что Закария некрасиво высказался в адрес Лоранс Аррибаже, заместителя городского головы Тулузы. Это произошло 30 апреля во время празднования в мэрии победы в Кубке Франции (триумф над Нантом 5:1).

Женщина сделала замечание футболистам из-за громких разговоров во время выступления главного тренера. Абухляль резко ответил: "Там, откуда я родом, женщины так не разговаривают с мужчинами". Позже Вингер требовал от нее извинений. Лоранс Аррибаже в комментарии RMC Sport подтвердила, что просила игроков успокоиться.

Тулуза отреагировала на публикацию скандальной новости и наказала марокканца отстранением от тренировок с первой командой. Клуб планирует расследование.

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