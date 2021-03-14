Луцький клуб не влаштувала форма, в якій нині перебуває український захисник Василь Прийма, який свого часу пограв у Серії А.

Волинь вирішила не підписувати контракт з екс-захисником Карпат та Зорі Василем Приймою, повідомляє видання Meta Ratings.

Чорноморець оголосив про відхід Прийми

29-річний оборонець перебував на перегляді у луцькому клубі, однак, не вразив тренерський штаб "хрестоносців".

Нагадаємо, останньою командою гравця був одеський Чорноморець, який він покинув на початку лютого. Окрім "моряків", Прийма встиг пограти за Карпати, Зорю та донецький Металург. Був у нього і досвід закордонних виступів – у солігорському Шахтарі та італійських Торіно і Фрозіноне. Transfermarkt оцінює гравця у 125 тисяч євро.

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