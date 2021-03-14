Луцкий клуб не устроила форма, в которой сейчас находится украинский защитник Василий Прийма, в свое время поигравший в Серии А.

Волынь решила не подписывать контракт с экс-защитником Карпат и Зари Василием Приймой, сообщает издание Meta Ratings.

Черноморец объявил об уходе Приймы

29-летний защитник находился на просмотре в луцком клубе, однако, не впечатлил тренерский штаб "крестоносцев".

Напомним, последней командой игрока был одесский Черноморец, который он покинул в начале февраля. Кроме "моряков", Прийма успел поиграть за Карпаты, Зарю и донецкий Металлург. Был у него и опыт зарубежных выступлений – в солигорском Шахтере и итальянских Торино и Фрозиноне. Transfermarkt оценивает игрока в 125 тысяч евро.

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