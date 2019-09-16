Вольфсбург – Олександрія: на матчі працюватиме турецька бригада арбітрів

Оприлюднено прізвища суддів, що обслуговуватимуть матч 1-го туру групового етапу Ліги Європи між Вольфсбургом та Олександрією.

Головним арбітром поєдинку призначено турецького рефері Халіса Озках’ю, повідомляє law5-theref.blogspot.com.

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Допомогатимуть йому Сейхун Сесігюзель та Хакан Ємішкен, а обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Алпер Улусой. Зауважимо, що Озках’я у минулорічному розіграші Ліги Європи судив домашній матч Динамо проти Астани (2:2).

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Нагадаємо, що матч між Вольфсбургом і Олександрією відбудеться у четвер, 19 вересня, у Німеччині. Початок гри о 22:00. У паралельному матчі групи I Гент з українцями Ігорем Пластуном, Романом Безусом і Романом Яремчуком вдома зіграє проти Сент-Етьєна.

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