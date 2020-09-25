Найкориснішим гравцем Десни в поєдинку з німцями за оцінками InStat став захисник Андрій Гітченко. Рейтинг ефективності його гри склав 252 бали, повідомляє Команда 1.

Вольфсбург – Десна – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Гравець виконав 78 ТТД з браком у 17%, виграв дев'ять єдиноборств з 14-ти, зробив 11 перехоплень, шість підбирань, завдав один удар по воротах. У трійку найкращих футболістів чернігівської команди також потрапили Андрій Мостовий (247) і Владислав Огіря (240).

Нагадаємо, матч проти Вольфсбурга став для Десни першим у єврокубках за всю історію існування. Колектив Олександра Рябоконя поступився з рахунком 0:2, пропустивши по голу в кожному із таймів.

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