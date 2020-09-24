Вольфсбург – Десна – відео першого пропущеного м'яча чернігівців у єврокубках
21:49 - Читать на русском
Вольфсбург приймає Десну у матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Дивіться відео найкращих миттєвостей поєдинку Вольфсбург – Десна.
завершено
16’ Джошуа Гілявогі
90+2’ Даніель Ґінчек
Йоонас Тамм 60’
16’ Джошуа Гілявогі
60’ Йоонас Тамм
90+2’ Даніель Ґінчек
Історичний дебют чернігівського клубу в єврокубках розпочався не надто вдало – пропущений м'яч на 16 хвилині.
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Вольфсбург реалізував свою домашню заготовку. Подача з кутового була продовжена на Джошуа Гілавогі, і капітан "вовків" не пробачив.
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