Історичний дебют чернігівського клубу в єврокубках розпочався не надто вдало – пропущений м'яч на 16 хвилині.

Ліга Європи: українці забивають вирішальні голи, російський клуб сенсаційно вилітає – усі результати дня (LIVE)

Вольфсбург реалізував свою домашню заготовку. Подача з кутового була продовжена на Джошуа Гілавогі, і капітан "вовків" не пробачив.