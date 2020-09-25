Самым полезным игроком Десны в поединке с немцами по оценкам InStat стал защитник Андрей Гитченко. Рейтинг эффективности его игры составил 252 балла, сообщает Команда 1.

Вольфсбург – Десна – 2:0 – видео голов и обзор матча

Игрок выполнил 78 ТТД с браком в ​​17%, выиграл девять единоборств из 14, сделал 11 перехватов, шесть подборов, нанес один удар по воротам. В тройку лучших футболистов черниговской команды также попали Андрей Мостовой (247) и Владислав Огиря (240).

Напомним, матч против Вольфсбурга стал для Десны первым в еврокубках за всю историю существования. Коллектив Александра Рябоконя уступил со счетом 0:2, пропустив по голу в каждом из таймов.

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