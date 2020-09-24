Перший суперник Десни у Лізі Європи – не з легких. Чернігівці вперше у своїй історії вийшли у єврокубки і відразу отримали команду із топ-чемпіонату. Нинішній Вольфсбург, звісно, далекий навіть до статусу одного з лідерів Бундесліги. Проте, в Німеччині ще до матчу говорили, що "вовки" зобов'язані проходити далі, навіть напіврезервним складом.

Вже зі стартовим свистком господарі вирішили показати Десні, що вважаються фаворитом заслужено. Німці буквально затиснули українську команду поблизу свого штрафного. Схоже, Євген Паст досконало вивчив гру суперника – на 4-й хвилині Вегхорст міг пробивати з лінії воротарського, але голкіпер вчасно вийшов і вибив м'яч. Нагадаємо, саме Ваут минулого сезону тричі забив Олександрії.

Десна огризнулася в контратаці. Тотовицький протягнув м'яч до чужого штрафного, але з пасом забарився. Атака пішла другим темпом, Будківський пробивав з гострого кута і не зміг поцілити в дальній кут. За господарів відповів колишній гравець Динамо Адмір Мехмеді, але його удар з-за меж штрафного полетів над поперечиною.

Коли здавалося, що сіверяни адаптувалися до гри, Вольфсбург забив. Після подачі з кутового Штеффен скинув м'яч далі, а Гілявогі опинився без опіки на лінінії воротарського і без проблем відкрив рахунок. Варто відзначити, що після пропущеного м'яча підопічні Олександра Рябоконя не знітилися і почали. Ситуація на полі остаточно стала рівною, і на 25-й виникла небезпека біля володінь Кастелса. Це Картушов прорвався лівим флангом і прострілив – Русільйон у боротьбі з Бутківським вибив на кутовий. Після подачі на ударну позицію вийшов Гітченко, але не влучив у площину.

Вольфсбург зрозумів, що Десну не можна недооцінювати, і поступово відмовилися від надвисокого пресингу. Українці теж не відсиджувалися в захисті, але технічний брак не дозволяв створювати реальну небезпеку в атаці. Найактивнішими були Картушов і Калітвінцев. Зрештою, на перерву команди пішли за мінімальної переваги господарів.

Відразу після відновлення гри замість Картушова на полі з'явився Гуцуляк. Саме Олексій розпочав дуже небезпечну атаку – перевів праворуч на Коноплю, а Юхим вже пробивав по воротах. Героєм епізоду став Гілявогі, який спочатку заблокував удар вихованця Шахтаря і відразу ж кинувся під добивання Калітвінцева. Юхим не заспокоївся і заробив перспективний штрафний, посадивши на картку Жоао Віктора. Калітвінцев виконував стандарт – Кастелс витягнув м'яч із дев'ятки.

В середині другого тайму завдання Десни ускладнив єдиний легіонер команди. Йоонас Тамм за якихось три хвилини примудрився заробити вилучення. Після цього атаки чернігівців стали вкрай рідкими. Своєю чергою Вольфсбург теж не тиснув усіма силами.

Ближче до завершення тайму сіверяни звикли до гри у меншості і пішли зрівнювати рахунок. "Вовки" користувалися "зайвим" гравцем, успішно захищаючись на підступах до власного штрафного. Чудовий шанс забити на 83-й хвилині втратив Будківський. Після подачі з кутового Кастелс на виході помилився, але Пилип не зумів переправити м'яч у незахищені ворота.

Наприкінці матчу героєм кумедного епізоду став Тотовицький. Андрій перебував у стінці і зіграв рукою, але хавбек вирішив перехитрити рефері, впавши на газон і демонструючи, що отримав удар у голову. Проте арбітр не купився і показав українцю попередження. В завершенні епізоду Гінчек опинився на ударній позиції, але відправив м'яч у протилежний бік від воріт. Проте дугий м'яч Паст таки пропустив. Мехмеді хитрим пасом розрізав захист Десни, де уже Шлагер покотив на Гінчека – цього разу Даніель легко закотив у порожні. Десна все ж намагалася забити бодай м'яч до останнього, але фінальний свисток залишив рахунок без змін.