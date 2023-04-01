У матчі 19-го туру УПЛ петровці у доданий час вирвали перемогу у закарпатців. Дивіться відео голів та огляд поєдинку на "Футбол 24".

Господарі вийшли вперед в середині першого тайму: після подачі з кутового Кравчук у падінні головою перевів сферу у дальній кут воріт – Білик у стрибку намагався дотягнутись, але не зумів завадити голу.

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Минай неодноразово міг збільшувати свою перевагу, однак примудрився забити сам собі на останніх хвилинах. Після удару Козака Кравчук намагався врятувати свою команду і зрізав сферу у власні ворота.

Вже у доданий час Мельник вирішив продемонструвати волейбольний прийом і рукою зупинити м'яч у власному штрафному. Як наслідок, пенальті і Ковалець святкує свою третю перемогу у чотирьох матчах.

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