Бізнесмену та власнику Чорноморця Борису Кауфману змінили запобіжний захід у справі про заволодіння аеропортом Одеса, повідомляє Суспільне.

Суд не задовольнив апеляції Павелка і Коломойського – сірі кардинали українського футболу залишаться у СІЗО

За інформацією джерела, засідання суду відбулось напередодні, 26 жовтня, і було закритим. Запобіжний захід було змінено з тримання під вартою на заставу, яка становить 150 мільйонів гривень. До слова, попередня сума застави у цій справі була 268 мільйонів.

Нагадаємо, Кауфман перебуває під вартою з 7 вересня (його підозрюють у створенні злочинної організації та підкупі чиновників). Представники бізнесмена намагались оскаржити це рішення, однак апеляційна палата ВАКС тоді залишила його у силі. За даними Forbes, статки власника Чорноморця складають близько 220 млн доларів.

Важливо! Вже після засідання у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що збираються оскаржити зміну запобіжного заходу для Кауфмана.

"Загублений": ватні мізки, заздрість чи агентські мутки – справа Роспутька складніша, ніж видається на перший погляд