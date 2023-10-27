Бизнесмену и владельцу Черноморца Борису Кауфману изменили меру пресечения по делу о завладении аэропортом Одесса, сообщает Суспільне.

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По информации источника, заседание суда состоялось накануне, 26 октября, и было закрытым. Мера пресечения была изменена с содержания под стражей на залог, который составляет 150 миллионов гривен. К слову, предыдущая сумма залога по этому делу была 268 миллионов.

Напомним, Кауфман находится под стражей с 7 сентября (его подозревают в создании преступной организации и подкупе чиновников). Представители бизнесмена пытались обжаловать это решение, однако апелляционная палата ВАКС тогда оставила его в силе. По данным Forbes, состояние владельца Черноморца составляют около 220 млн долларов.

Важно! Уже после заседания в Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что собираются обжаловать изменение меры пресечения для Кауфмана.

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