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Власники Манчестер Сіті ведуть переговори щодо покупки відомого французького клубу

07:30 - Читать на русском
Власники Манчестер Сіті ведуть переговори щодо покупки відомого французького клубу
Мансур бін Заєд аль-Нахаян – власник Ман Сіті

Холдинг City Football Group (CFG) розглядає можливість розширення франшизи, придбавши ще один клуб.

Французький Труа може стати власністю CFG, повідомляє GFNF з посиланням на L'Est-Eclair. Зазначається, що переговори уже тривають, а сама компанія відмовилася від ідеї покупки Нансі.

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За інформацією видання, операція обійдеться City Football Group приблизно у 10 мільйонів євро. Труа наразі виступає у другому дивізіоні чемпіонату Франції. Минулий сезон Ліги 2, достроково припинений через пандемію коронавірусу, команда завершила серед лідерів.

Компанія CFG заснована в 2014 році. Їй належать акції багатьох клубів у різних куточках планети. Зокрема, 100 % акцій Манчестер Сіті, Мельбурн Сіті та Монтевідео Сіті Торке (теж по 100 %), Нью-Йорк Сіті (80 %), Мумбай Сіті (65 %), Жирона (44,3 %), Сичуань Цзюню (28 %) та Йокогама Марінос (20 %).

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Манчестер Сіті Манчестер Сіті Труа Труа Франція футбольні фінанси
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