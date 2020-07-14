Власники Манчестер Сіті ведуть переговори щодо покупки відомого французького клубу

Холдинг City Football Group (CFG) розглядає можливість розширення франшизи, придбавши ще один клуб.

Французький Труа може стати власністю CFG, повідомляє GFNF з посиланням на L'Est-Eclair. Зазначається, що переговори уже тривають, а сама компанія відмовилася від ідеї покупки Нансі.

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За інформацією видання, операція обійдеться City Football Group приблизно у 10 мільйонів євро. Труа наразі виступає у другому дивізіоні чемпіонату Франції. Минулий сезон Ліги 2, достроково припинений через пандемію коронавірусу, команда завершила серед лідерів.

Компанія CFG заснована в 2014 році. Їй належать акції багатьох клубів у різних куточках планети. Зокрема, 100 % акцій Манчестер Сіті, Мельбурн Сіті та Монтевідео Сіті Торке (теж по 100 %), Нью-Йорк Сіті (80 %), Мумбай Сіті (65 %), Жирона (44,3 %), Сичуань Цзюню (28 %) та Йокогама Марінос (20 %).

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