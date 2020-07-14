Владельцы Манчестер Сити ведут переговоры о покупке известного французского клуба

Холдинг City Football Group (CFG) рассматривает возможность расширения франшизы, приобретя еще один клуб.

Французский Труа может стать собственностью CFG, сообщает GFNF со ссылкой на L'Est-Eclair. Отмечается, что переговоры уже ведутся, а сама компания отказалась от идеи покупки Нанси.

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По информации издания, сделка обойдется City Football Group примерно в 10 миллионов евро. Труа выступает во втором дивизионе чемпионата Франции. Прошлый сезон Лиги 2, досрочно прекращенный из-за пандемии коронавируса, команда завершила среди лидеров.

Компания CFG основана в 2014 году. Ей принадлежат акции многих клубов в разных уголках планеты. В частности, 100 % акций Манчестер Сити, Мельбурн Сити и Монтевидео Сити Торке (тоже по 100 %), Нью-Йорк Сити (80 %), Мумбай Сити (65 %), Жирона (44,3 %), Сычуань Цзюню (28 %) и Йокогама Маринос (20%).

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