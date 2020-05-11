Власники Манчестер Сіті придбали європейський клуб – там грає вихованець Шахтаря

Акціонери англійського Манчестер Сіті з City Football Group закрили угоду з купівлі бельгійського Ломмеля.

Холдинг розширив географію своєї діяльності, повідомляє офіційний сайт компанії.

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Новим клубом у структурі City Football Group став Ломмель із бельгійської Ліги Проксімус (другий дивізіон). Сума угоди залишається невідомою. Раніше очікувалося, що CFG погасить борги клубу в розмірі 1,75 млн фунтів. У сезоні 2019/20 Ломмель посів 6-те місце в чемпіонаті, а в його складі виступав вихованець Шахтаря Бека Вачіберадзе.

Компанія CFG заснована в 2014 році. Їй належать акції багатьох клубів у різних куточках планети. Зокрема, 100 % акцій Манчестер Сіті, Мельбурн Сіті та Монтевідео Сіті Торке (теж по 100 %), Нью-Йорк Сіті (80 %), Мумбай Сіті (65 %), Жирона (44,3 %), Сичуань Цзюню (28 %) та Йокогама Марінос (20 %).

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