ПСЖ безтурботно утримує всіх своїх зірок, коли інші європейські гранди змушені самотужки боротися з фінансовими наслідками пандемії.

Власники клубу вклали додатковий 171 млн євро для бюджету на поточний сезон, інформує Le Parisien.

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Прихід Мессі і компанії суттєво розширив зарплатну відомість, однак це не проблема для катарського еміра. Тепер бюджет ПСЖ складає 511 млн євро, які допоможуть безболісно пережити пандемічні збитки у розмірі 125 млн. Клуб все ще сподівається втримати Кіліана Мбаппе, хоча той налаштований безкоштовно перейти в Реал.

Нагадаємо, Тамім Аль-Тані придбав ПСЖ 10 років тому, упродовж яких були витрачені понад 1,3 млрд євро на трансфери.

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