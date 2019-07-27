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Власник Ньюкасла звинуватив Бенітеса у жадібності – саме через неї іспанець перейшов у китайський клуб

12:23 274 Читать на русском
Власник Ньюкасла звинуватив Бенітеса у жадібності – саме через неї іспанець перейшов у китайський клуб
Майк Ешлі та Рафаель Бенітес / Chronicle

Власник "сорок" Майк Ешлі має свою думку щодо причин відходу Рафаеля Бенітеса.

"Для Рафи на першому місці були гроші, а клуб на останньому. Він вибрав найпростіший варіант, взяв гроші і поїхав до Китаю. Якби він повернувся в Реал або перейшов в клуб з топ-6 АПЛ, я б зрозумів. Але справа була в грошах, йому просто треба було сказати про це відразу. Він попросив підвищити йому зарплату на 50%, тому що знав – цього не буде.

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Я не розчарований в ньому, як у тренері – він блискуче відпрацював. Мене бентежить, чому всі фанати думають, що я не хотів втримати Рафу. Я не найтупіша людина у світі", – цитує Майка Ешлі Daily Mail.

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Нагадаємо, іспанський фахівець очолив китайський Далянь Іфан після трьох років роботи в Ньюкаслі.

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Теги
Англія Ньюкасл Ньюкасл Далянь Іфан Далянь Іфан Рафаель Бенітес Рафаель Бенітес Майк Ешлі
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