Владелец Ньюкасла обвинил Бенитеса в жадности – именно из-за нее испанец перешел в китайский клуб

Владелец "сорок" Майк Эшли имеет свое мнение насчет причин ухода Рафаэля Бенитеса.

"Для Рафы на первом месте были деньги, а клуб на последнем. Он выбрал самый простой вариант, взял деньги и уехал в Китай. Если бы он вернулся в Реал или перешел в клуб из топ-6 АПЛ, я бы понял. Но дело было в деньгах, ему просто надо было сказать об этом сразу. Он попросил повысить ему зарплату на 50%, так как знал – этого не будет.

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Я не разочарован в нем, как в тренере – он блестяще отработал. Меня смущает, почему все фанаты думают, что я не хотел удержать Рафу. Я не самый тупой человек в мире", – цитирует Майка Эшли Daily Mail.

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Напомним, испанский специалист возглавил китайский Далянь Ифань после трех лет работы в Ньюкасле.