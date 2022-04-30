Футбольній громадськості Мансур відомий як власник Манчестер Сіті, але у себе на батьківщині у нього зовсім інші повноваження. Він впливовий член королівської сім'ї ОАЕ. Він виконує функції заступника Прем'єр-міністра та є головою Центрального банку країни.

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Закулісна роль шейха Мансура полягала у роботі на "російському напрямку". Упродовж останніх місяців ця місія стала ще важливішою, стверджує Bloomberg. За інформацією джерела, він допомагав росіянам відкривати банківські рахунки, купувати нерухомість та елітні авто громадянам Росії.

Інформацію про це тримали у секреті. Річ у тому, що ОАЕ не долучилися до санкцій проти агресора, але водночас не хочуть псувати стосунки зі своїми західними партнерами. Варто зауважити, що за час війни в Україні до еміратів прибули 137 тисяч російських "туристів". Це вдвічі більше, ніж за аналогічний період рік тому.

Шейх Мансур відіграє дуже важливу роль в політиці Мохаммеда бен Заїда щодо Росії. Власник Манчестер Сіті навіть був присутній на зустрічі правителя ОАЕ з диктатором Путіним у 2019 році в Абу-Дабі.

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