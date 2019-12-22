Власник Динамо Брест планує продати клуб

Власник Динамо Брест Олександр Зайцев зізнався, що планує продати клуб і зайнятися іншим футбольним проектом.

"Динамо Брест будемо продавати, основний проект – ФК Рух. У чемпіонаті країни з футболу 2019 клуб завоював путівку у Вищу лігу.

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Цей клуб я бачу, як базовий проект. Тобто Динамо Брест я буду намагатися продати, а розвивати футбольний клуб Рух Брест", – цитує Зайцева media-polesye.by.

Нагадаємо, в минулому чемпіонаті Білорусі Динамо Брест здобув чемпіонський титул, перервавши 13-річну гегемонію БАТЕ.

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